Sermoneta, al via i lavori per il potenziamento della rete internet

Mai come in questo momento essere connessi alla rete internet è importante. L’amministrazione comunale di Sermoneta porta avanti il suo impegno per la digitalizzazione. Un lavoro andato avanti anche durante l’emergenza coronavirus.

Dopo l’attivazione della fibra ottica su gran parte del territorio comunale, sono già iniziati i lavori di potenziamento della linea, per consentire a un numero maggiore di utenti di collegarsi alla rete veloce.

Già dalla fine di aprile è iniziato il potenziamento di 7 “armadi” esistenti nella pianura, per venire incontro alle numerose domande, maggiori rispetto all’offerta. “Questo consentirà di soddisfare le esigenze di gran parte della popolazione attualmente in attesa di connettersi alla rete – spiega l’assessore all’Urbanistica e pianificazione territoriale Gabriele Menossi – Questi lavori di adeguamento agevoleranno lo svolgimento dello smart working e delle lezioni a distanza degli studenti, ma saranno fondamentali anche per le imprese e attività commerciali che necessitano della fibra per essere economicamente competitivi sul mercato del lavoro”.

Stesso intervento anche per il centro storico, dove stanno iniziando i lavori per la posa in opera di un secondo “armadio”, che verranno portati a termine entro maggio.

L’amministrazione comunale è al lavoro per programmare con il gestore l’ampliamento della copertura del territorio per quanto riguarda la fibra ottica.

“L’ istituzione di connessioni wi-fi libere – assicura Menossi – non è stata assolutamente trascurata, bensì sottoposta a un attento vaglio per una stima tecnica ed economica della sua fattibilità. Emergono da un lato le numerose difficoltà tecniche dall’altro costi definiti ‘proibitivi’. Si tratterà dunque – conclude Gabriele Menossi –di operare una scelta dettata dalla responsabile valutazione delle priorità d’intervento rese ineludibili dalla congiuntura che la nostra comunità sta affrontando, non diversamente dal resto del Paese”.