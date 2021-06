Sermoneta, Alice Urciuolo: sabato l’evento con la candidata al Premio Strega 

Sabato, 19 giugno, l’associazione Sintagma, con il patrocinio del Comune di Sermoneta, ha organizzato un incontro alle 18.30 presso la Loggia dei Mercanti con Alice Urciuolo, candidata al Premio Strega, plurifinalista a vari premi nazionali e con la sua opera, “Adorazione”, che diverrà un film.

È certamente tra i “casi letterari” di questa estate, oltre che un orgoglio pontino.

Sabato, a Sermoneta, per Alice sarà il suo primo incontro in terra pontina, a pochi chilometri dalla sua Priverno, dopo quell’esperienza emozionante, intensa, prestigiosa.

Il libro-debutto letterario della 26enne sceneggiatrice e ora scrittrice, per un soffio non è entrato nella cinquina finalista del Premio Strega, dopo essere stato selezionato tra i sessantadue titoli di narrativa prescelti. Tuttavia i diritti cinematografici di “Adorazione” sono già stati acquisiti dalla Picomedia, casa di produzione cinematografica e televisiva che in poco tempo si è affermata e consolidata nel mercato italiano ed internazionale, ed è a tutt’oggi tra i semifinalisti del Premio John Fante Opera Prima (POP) e finalista al Premio Viareggio Rèpaci per la narrativa.

Il romanzo si svolge proprio nella nostra terra, conosciuta e frequentata da Alice prima di trasferirsi a Roma per studio e lavoro. Protagonisti sono un gruppo di adolescenti – Diana, Vera, Giorgio e Vanessa – di Pontinia in una tipica afosa estate sul litorale sabaudo. Su tutti incombe l’omicidio di una loro amica, Elena, per mano del suo fidanzato Enrico. A distanza di un anno, il gruppo di amici tenta di uscire dalla tragedia e di “crescere”, sperimentandosi, anche a costo di soffrire e far soffrire.

Alice è tra le autrici della serie di successo Skam Italia (Netflix, Tim Vision e Cross Productions) ed è attualmente impegnata nella scrittura di altri progetti per piattaforme internazionali.

Oltre all’autrice interverranno il sindaco Giuseppina Giovannoli e il giornalista e direttore Sintagma Mauro Nasi, per la prenotazione all’evento sarà necessario rivolgersi al sito info@sintagma.site .