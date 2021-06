A Latina scalo i carabinieri del comando stazione e del Nas, hanno sequestrato 200 kg di cibo africano, perché irregolare.

La scoperta è avvenuta nel corso di un controllo delle attività commerciali del settore alimentare.

In particolare i militari dell’arma hanno ispezionato il negozio di etnia africana, rilevando irregolarità nell’ambito della sicurezza e tracciabilità alimentare. Denunciato cittadino nigeriano di 40 anni per violazione di legge in materia sanitaria.