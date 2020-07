Sermoneta, internet: arriva anche nel centro storico la fibra. Poi Doganella

Nel centro storico di Sermoneta arriva la fibra: si va verso la copertura totale del territorio. Ad annunciarlo è la Tim, che potenzia la rete a banda ultralarga nel paese lepino.

“L’internet veloce – si legge in una nota – raggiunge ora la quasi totalità del territorio comunale grazie a 11 armadi stradali che servono circa 3.000 unità immobiliari con collegamenti super-veloci fino a 200 Mpbs. Potenziata la capacità trasmissiva nella zona della piana. Il risultato è stato ottenuto grazie alla fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale. L’iniziativa di completamento dell’infrastruttura in banda ultralarga – spiega l’azienda di telefonia – si inserisce nel quadro delle attività messe in campo da Tim nel periodo di lockdown, per dare tempestiva risposta alle disposizioni emergenziali arrivate dalle principali Istituzioni e Autorità del Paese per l’emergenza Covid”.

Prossimo step il cablaggio della zona di Doganella di Ninfa.