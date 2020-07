Fit-Cisl Latina: “Blitz della Lega in Abc, risultato: licenziato il guardiano”

Il blitz della Lega dell’altra notte nell’azienda Abc ha causato il licenziamento del metronotte che stava effettuando il servizio di guardiania. A renderlo noto è la Saf Fit-Cisl di Latina, che non ci sta e attacca.

“Il nostro impegno quotidiano – si legge in una nota – è quello di monitorare e supportare i lavoratori di Abc di Latina, non soltanto nelle politiche sindacali ma anche monitorando le attività aziendali, specialmente in questo periodo così difficile per tutti. Il nostro atteggiamento che ci contraddistingue è basato sulla “proposta”, con una partecipazione attiva e costruttiva, volta a prevenire problematiche di ogni sorta, che potenzialmente possano riflettersi negativamente sulle maestranze. E’ per questa nostra visione che non possiamo accettare il blitz notturno da parte del Segretario Regionale Ugl – Armando Valiani, accompagnato da due consiglieri comunali della Lega a Latina: Massimiliano Carnevale e Vincenzo Valletta, i quali introducendosi arbitrariamente in azienda hanno creato una grande destabilizzazione. E’ ben chiaro l’intento di tale gesto, ma di sicuro questo ha provocato in prima battuta il licenziamento del metronotte, impegnato nell’attività di guardiania. I lavoratori della nostra azienda sono consapevoli del loro ruolo sociale, pertanto nulla può essere trascurato o lasciato al caso. Non possiamo tollerare azioni volte ad uso personale, che esprimono già in partenza l’ambiguità tra azione politica e azione sindacale, che a nostro modesto parere devono essere ben distinte. Azioni che minano la vita dell’azienda e rischiano di annullare tutti gli sforzi fatti per migliorare il lavoro”.