Sermoneta, pioggia di medaglie per l’ASD Sport per Tutti ai Mondiali di Kobudo

L’ASD Sport per tutti di Sermoneta ha conquistato un notevole bottino al primo Campionato Mondiale di Kobudo tenutosi a Tivoli, tornando a casa con ben 31 medaglie in 55 gare. Gli atleti, seppur praticando la disciplina da meno di un anno, hanno raggiunto ottimi risultati: 3 ori, 10 argenti, 18 bronzi e vari piazzamenti. Guidati dal maestro Nicola Marone, hanno partecipato a diverse specialità, tra cui Bo, Sai, Tonfa e Nunchaku. Marone ha ringraziato genitori, amministrazione comunale e il sindaco Giuseppina Giovannoli per il supporto, sottolineando il grande impegno e la passione dei giovani atleti.

Con la promessa di continuare ad allenarsi con disciplina, l’associazione guarda con ambizione a nuove sfide, portando avanti la diffusione del Kobudo, una disciplina emergente in Europa.