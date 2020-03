Sermoneta Scalo, operaio muore in una cartiera: è un 53enne di Bassiano

Incidente sul lavoro questa mattina a Sermoneta Scalo. In questo momento già delicato per il Coronavirus la provincia di Latina conta purtroppo una morte bianca. Un operaio ha perso la vita in un’azienda cartiera, aveva soltanto 53 anni e lascia la moglie e 2 figli. Era di Bassiano Renato Mercuri, detto “Rambo”. Decine e decine i commenti di condoglianze, il 53enne era infatti molto conosciuto in paese.

L’uomo sarebbe stato travolto da alcune balle di carta. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che purtroppo non hanno potuto fare nulla. I carabinieri hanno svolto i rilievi e iniziato le indagini per chiarire se vi siano responsabilità.