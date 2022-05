Sermoneta, secondo weekend con “Maggio Sermonetano”

Secondo weekend di appuntamenti con il “Maggio sermonetano – spettacoli in strada”, giunto alla 27esima edizione, con appuntamenti che abbracciano tutte le forme d’arte e che vede protagonisti i vicoli e le piazze del centro storico di Sermoneta.

L’organizzazione è a cura dell’associazione Maggio Sermonetano, direttore artistico Massimo Gentile, con il patrocinio e il contributo dell’amministrazione comunale di Sermoneta. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Anche questo fine settimana alla Chiesa di San Michele Arcangelo c’è la mostra “DipingiAmo la Pace” con Giovanni Balzarani, Alessandra Chicarella, Emilia Isabella, Monica Menchella, Cruciano Nasca, Fabio Pantano, Vito Ribecco, Silvia Rosa, a cura di Fabio D’Achille – associazione MAD Museo d’Arte Diffusa.

Domenica 22 maggio alla loggia dei mercanti alle ore 11 “Gli Elfi blu di Rosa”, incontro di promozione e attività di gioco.

Alle ore 15.30 l’installazione a cura di Cristina Baldassarre.

Dalle ore 17.30 gli spettacoli In strada: in piazza del popolo “Verso Sud”, le tradizioni popolari italiane tra tarantelle, tammurriate pizziche (Francesca Trenta voce, danza, tamburello, Monica Neri organetto, lira calabrese, percussioni, fischiettata; Rita Tumminia voce, organetto, percussioni; Gianfranco Santucci voce e tammorra); in piazza Santa Maria “Revelation quartet” con Nando Martella tromba, Alessandro Marchionne sax baritono, Giorgio coronati Batteria; nel cortile del palazzo comunale “Amishat”, canzoni dar Monno d’oggi.

Alle ore 19 al Belvedere il concerto di Alessio Pistilli “Canzoni a colori” (Alessio Pistilli voce e chitarra acustica, Laura Zaottini violino, Luca Viani basso, Vittorio De Angelis batteria).

Infine, alle ore 20.30 sempre al belvedere il concerto “Heavy Sound” (Sabrina Coda soprano sax, Jacopo De Cicco tenor sax, Flavio Bertipaglia basso, Alessandro Sponta percussion, Francesco Pitarra drums).

Tra gli ospiti del prossimo fine settimana, “La Chitarra di Mazzini” con la chitarra Fabricatore appartenuta a Giuseppe Mazzini, l’esibizione degli allievi del Liceo Musicale di Latina, la Classe di Chitarra dell’Ottocento del Conservatorio Gaetano Braga di Teramo, “La Musica Ri-Suona” con l’orchestra dell’I.C. “Emma Castelnuovo” di Latina, gli interventi musicali in ricordo del Maestro Gasbarroni, il Duo Filamistrocca – musiche dalla tradizione popolare, gli “Archive Valley” suoni dagli Appalati.