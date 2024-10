Sermoneta, tutto pronto per la rievocazione storica della Battaglia di Lepanto

Sermoneta si appresta a rivivere la storica Rievocazione della Battaglia di Lepanto, in programma il 12 e 13 ottobre, con 130 figuranti in costumi rinascimentali, giochi storici e processioni. L’evento celebra il rientro del Duca Onorato IV Caetani, dopo la vittoria nella battaglia del 1571, e promette di coinvolgere famiglie e visitatori in un’atmosfera suggestiva, tra cultura, storia e tradizione. La manifestazione includerà anche momenti religiosi, spettacoli pirotecnici e cortei storici. L’ingresso è gratuito e sarà attivo un servizio navetta per il centro storico.