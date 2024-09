Settimana Europea dello Sport, Latina si prepara: oggi la presentazione

La città di Latina è pronta ad accogliere la Settimana europea dello Sport. Tra il 23 e il 30 settembre si allestirà, nel capoluogo pontino, un vero e proprio Villaggio dello Sport in Piazza del Popolo. Qui sarà possibile ammirare le diverse discipline che prenderanno parte all’evento, con diverse possibilità di interazione per il pubblico. L’evento è inoltre patrocinato da ACES Italia.

L’intento di questa manifestazione è proprio quello di valorizzare il ruolo dello sport come portatore di benessere, inclusione e motore di crescita sociale, come la stessa Matilde Celentano, sindaca di Latina, ha ribadito questa mattina nella Sala De Pasquale, dove si è tenuta la conferenza di presentazione dell’evento. Oltre a lei era presente anche l’amministratore delegato di ACES, gli assessori allo sport delle città di Terracina, Pontinia e Latina ed il consigliere delegato del sindaco di Sabaudia.

Diverse saranno le discipline coinvolte nella manifestazione: dal calcetto al salto con l’asta, passando per le varie arti marziali e diversi sport di squadra e non, come il rugby, la dama, il padel, l’hockey.

“Possiamo dire a voce alta che Latina è sempre più città dello Sport”, ha detto la sindaca Celentano poco prima di concludere il suo discorso con la nostra città che, ancora una volta, si è adoperata a promuovere un nuovo ciclo di eventi legati allo sport.