Latina Calcio, ufficializzati Riccardi e Giannini. Apre il nuovo store in centro

Il Latina Calcio 1932, a poche ore dalla fine del mercato, ha ufficializzato gli ultimi due colpi che andranno a mettere la parola fine a questa sessione di mercato estivo. Pronti a vestire la maglia nerazzurra dunque l’ex Roma classe 2001 Alessio Riccardi, il quale non ha bisogno di presentazioni ed il portiere classe 2000 ex Giarre Jacopo Giannini che vanta seppure alla sua giovane età di già ben 132 presenze in Serie D.

Queste le prime parole di Alessio Riccardi: “Sicuramente è un’opportunità per rilanciarmi al meglio. È una grande piazza e sono molto felice di essere qua. Questo è sicuramente un bel gruppo, che ha tantissime idee di calcio. Anche con il Mister ho avuto una bellissima impressione. Quella con il Trastevere (dove Riccardi era presente in tribuna allo Stadio Francioni) è stata una bella partita e non vedo l’ora di iniziare. Spero di fare il meglio possibile sia per me che per la squadra e comunque di arrivare il più lontano possibile”.

Nel frattempo, sarà inaugurato nella giornata di domani, alle ore 19, il nuovo store ufficiale del club situato nel pieno centro città, in via Eugenio di Savoia 41. Con l’occasione e alla presenza dei giocatori nerazzurra verrà svelata ufficialmente la nuova maglia ufficiale per la stagione 2022/2023.