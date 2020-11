Sezze, 21 nuovi casi positivi. Di Raimo: “Basta feste private”

“Non conosco i numeri degli altri paesi ma so che oggi, a Sezze, verranno comunicati altri 21 nuovi casi positivi che sono stati refertati nei giorni scorsi”. Inizia così il messaggio di oggi del sindaco Sergio Di Raimo.

“I numeri continuano ad essere importanti, e non c’è controllo che regga se si continuano a festeggiare avvenimenti privati come se niente fosse. I vigili hanno assicurato che stanno eseguendo regolarmente i controlli e che verranno anche intensificati. La Questura di Latina coordinerà una serie di controlli in alcune zone del paese e, inoltre, ho chiesto al Comandante della Polizia Locale di utilizzare anche i ragazzi della Protezione civile”.