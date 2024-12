Sezze, al via “Narrare il Territorio”: i giovani raccontano il patrimonio locale

Parte a Sezze il progetto “Narrare il Territorio”, dedicato ai giovani tra i 14 e i 20 anni e inserito nell’iniziativa Upgrade promossa dall’IACS. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso lo storytelling fotografico, coinvolgendo gli studenti dell’ISISS Pacifici e De Magistris.

Il percorso prevede 52 ore di formazione e attività pratiche, tra cui passeggiate esplorative e workshop tecnici su fotografia, editing e narrazione visiva, ospitati presso il Centro di Aggregazione Giovanile nel centro “Calabresi”.

Le immagini realizzate saranno selezionate per una mostra permanente, con 10 scatti esposti fisicamente e gli altri presentati in formato digitale. Il progetto mira a raccontare luoghi ed eventi simbolo di Sezze, come il Carnevale Setino e la Sagra del Carciofo, rafforzando il legame dei giovani con la comunità.

Le iscrizioni sono aperte sul sito del Comune di Sezze, nella sezione “Progetto Upgrade”.