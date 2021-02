Sezze, brucia la macchia mediterranea in via Sorana. Insidiate le abitazioni

SEZZE – Interrotta per un paio di ore la circolazione stradale in via Sorana a Sezze, nel tratto interessato nel primo pomeriggio di ieri da un incendio in una area di circa 3 ettari, che ha divorato la macchia mediterranea alle spalle di Monte Trevi. Non si escluse la matrice dolosa del rogo, che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando di Latina, con la squadra territoriale VVF della Sede Centrale.

Messe subito in sicurezza le abitazioni insidiate dalle fiamme, mentre un elicottero della Protezione Civile Regione Lazio ha eseguito le operazioni di spegnimento dall’alto. A terra bonifica effettuata in collaborazione con il personale Volontario di Protezione civile in supporto alla squadra dei vigili del fuoco. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Stesso discorso per un auto divorata dalle fiamme lungo la Strada Litoranea a Latina. Era parcheggiata a bordo strada e le cause sembrano accidentali.