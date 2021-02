Benacquista Latina, non bastano Mouaha e Lewis. Vince Napoli 59-69

LATINA – La Benacquista Latina perde la decima partita stagionale, lasciando i due punti alla quotata Gevi Napoli, che al Palabianchini è passata per 59-69. Per i pontini terz’ultimo posto in classifica alla vigilia del derby laziale in trasferta contro l’Eurobasket Roma, in programma mercoledì 10 febbraio alle 18.30 al PalaAvenali.

Sul parquet di via dei Mille è apparsa evidente la differenza tra i due quintetti. Quello di Gramenzi in partenza è stato il seguente: Passera, Lewis, Mouaha, Benetti e Gilbeck. Sin dalle prime battute Latina ha provato a controbattere l’avversario con Mouaha e Lewis, ma le triple di Marini e Lombardi hanno chiuso il primo quarto sul 24-16 Gevi.

Nel secondo quarto cresce la Benacquista, portata a meno 7 da Benetti e trascinata ancora da Mouaha e Lewis, che accorciano le distanze fino al 32-30 a tre minuti dall’ intervallo lungo. E’ la falsariga con cui si va al riposo. Lombardi segna la tripla, Raucci risponde dall’angolo. Il quarto si chiude sul 39-36 per la Gevi.

Allunga il passo Napoli nel terzo quarto, potendo contare anche su un ottima difesa. Dopo l’illusorio 40-41 del primo minuto, Lombardi porta il punteggio sul 48-40 costringendo Gramenzi al timeout. Raucci segna il canestro del -4 ad un minuto dalla fine del quarto, che si chiude sul 56-50 per la Gevi con il canestro di Parks.

Equilibrio ad inizio del quarto periodo con i canestri di Mayo e Gilbeck. A metà quarto il punteggio è di 61 a 54 per gli ospiti. Si segna poco nel finale di gara, la tripla di Marini chiude di fatto la gara riportando la Gevi a +10. Quindi il finale: Latina – Napoli 59-69.

C’è poco tempo per riflettere, mercoledì di nuovo in campo contro l’Eurobasket.

Benacquista Latina- Gevi Napoli Basket 59-69 (16-24;36-39;50-56)

Benacquista Latina: Passera 10, Lewis 15, Gilbeck 2, Raucci 12, Baldasso 4, Bisconti ne, Benetti 6, Hajrovic ne, Piccone 3, Mouaha 7 . All. Gramenzi

Gevi Napoli Basket: Zerini 7, Iannuzzi 2, Klacar ne, Parks 8, Sandri, Marini 17, Mayo 8, Uglietti 4, Lombardi 15, Monaldi 8. All. Sacripanti.