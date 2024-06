Sezze, cade da una bisarca: 56enne trasportato in elicottero a Roma

Stava lavorando su una bisarca quando, per cause ancora da stabilire, ha perso l’equilibrio cadendo da un’altezza di quasi 4 metri. E’ accaduto in una ditta edile di Sezze e ad avere la peggio è stato un 56enne dipendente di una ditta esterna dedita al trasporto di materiali.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza con i soccorritori che, una volta valutate le condizioni dell’uomo, hanno provveduto al trasporto presso un ospedale di Roma. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.