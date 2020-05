Sezze, cocaina e anabolizzanti in casa: arrestato un 53enne

Un 53enne di Sezze è stato arrestato perché trovato in possesso di un etto di cocaina. I poliziotti della Questura di Latina, a margine di mirati controlli tesi alla prevenzione ed al contrasto dei reati in genere e al rispetto delle prescrizioni imposte con il recente Dpcm hanno fermato, in viale Kennedy, un Suv Range Rover Evoque. Alla cui guida, a velocità sostenuta, c’era l’uomo, già noto alle forze dell’ordine.

Sono così scattate le perquisizioni, personale e nell’abitazione. In una tasca di una giacca custodita all’interno di un armadio nella camera da letto, è stato così trovato un involucro in cellophane avvolto e confezionato con del nastro adesivo, contenente cocaina di ottima qualità.

Nel cassetto del comodino invece, sono stati rinvenuti numerosi ritagli in cellophane, appositamente adoperati per il confezionamento delle singole dosi, un bilancino di precisione, forbici, nastro adesivo e due confezioni di bicarbonato, sostanza quest’ultima adoperata per il taglio dello stupefacente.

Per ultimo, all’interno di una grossa valigia, proprio nel giorno della riapertura delle palestre, è stata trovata una cassetta in metallo, con serratura, dove c’erano diverse sostanze anabolizzanti illegali, del tipo Sustamon (miscela iniettabile a base di olio di 4 composti di testosterone esterizzato, spesso adoperato come anabolizzante per la crescita e lo sviluppo muscolare). Trovati, sempre durante il controllo anche 10.500 euro in contanti, considerati provento di spaccio.

L’uomo, che si trova ora nel carcere di via Aspromonte, dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.