Sezze, il Comune si costituirà parte civile nel processo ‘Omnia2’

E’ arrivata la decisione, il Comune di Sezze si costituirà parte civile nel processo “Omnia2”, la vasta operazione condotta dalla Procura che ha portato a scoprire una serie gravissima di illeciti commessi da diversi soggetti, alcuni dei quali dipendenti dello stesso Comune, all’interno del cimitero.

E’ ciò che in una nota ha spiegato il Sindaco di Sezze Lidano Lucidi: “Quella dei fatti accaduti al cimitero è una macchia indelebile per la città, finita sulle cronache nazionali per una vicenda sulla quale finalmente adesso si farà luce. Il danno arrecato alla città e alla cittadinanza non poteva passare inosservato e come amministratori ci è sembrato doveroso e opportuno prendere una posizione univoca. Confidiamo che la giustizia faccia il suo corso – ha concluso il primo cittadino – e siamo convinti che Sezze, il paese che ci onoriamo di rappresentare, abbia la forza per superare questo periodo complicato e che se ne torni a parlare per le sue grandi virtù”.