Sezze, “Il Maggio dei Libri 2022, incontro di successo con Mauro Grimaldi

Prosegue con grande successo la Rassegna “Il Maggio dei Libri 2022” organizzata dal Comune di Sezze in collaborazione con Ministero della Cultura e il Centro per il Libro e la Lettura. Sabato scorso, presso il Museo Archeologico di Sezze, sono stati presentati i primi due volumi di “Storia d’Italia, del calcio e della Nazionale”, scritti da Mauro Grimaldi e pubblicati dalla Lab DFG.

L’incontro è stato moderato dal giornalista e scrittore Fabio Benvenuti, e ha dato modo all’autore romano e Amministratore Delegato della Federcalcio Servizi, di raccontare il suo prestigioso lavoro di ricerca e raccolta delle notizie riguardanti la Nazionale italiana di Calcio, e di come queste vadano ad intrecciarsi con i principali eventi storici che hanno interessato il nostro Paese dall’Unità d’Italia fino ai giorni nostri.

Ne è nata così un’interessante lettura parallela dell’ultimo secolo e mezzo di storia, dove lo sviluppo del calcio ha rappresentato un elemento importante all’interno dei cambiamenti sociali italiani.

“Si è trattata di una bellissima manifestazione, ha commentato Lidano Lucidi, Sindaco di Sezze, che ha visto un’importante partecipazione da parte dei cittadini, e che ha dato lo spunto per ragionare su come il calcio abbia influenzato gli usi e i costumi degli italiani.

Sono molto felice che la città di Sezze abbia accolto ancora una volta una delle nostre pubblicazioni, ha dichiarato Giovanni Di Giorgi, Direttore Editoriale della Lab DFG, e in particolar modo questi due importanti volumi di Mauro Grimaldi, ai quali sta per affiancarsi un terzo libro che chiuderà la trilogia e condurrà il lettore fino alla più recente vittoria di Wembley. Si tratta di un progetto nel quale tutta la casa editrice crede molto e che sta avendo un ottimo riscontro in tutti gli istituti scolastici nei quali viene proposto”.

La trilogia della storia ufficiale della Nazionale italiana di calcio di Mauro Grimaldi edita dalla labdfg.it verrà presentata il 19 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino insieme alla Mostra “Un Secolo d’Azzurro”