Un’intitolazione in memoria di David Sassoli, la proposta del Pd di Fondi

Il Circolo di Fondi del Partito Democratico ha proposto al Consiglio Comunale e alla Giunta della città l’avvio dell’iter per l’intitolazione di una via o di una piazza a David Sassoli, come tratto distintivo dell’appartenenza della città tutta al progetto europeo, ad un suo ulteriore slancio.

“Siamo consapevoli – spiega il segretario del Circolo del PD di Fondi Andrea Rega – che l’intitolazione di una strada o una piazza possa sembrare un gesto di per sé banale, ma allo stesso tempo appare evidente come, nel tempo che viviamo, i principi di solidarietà tra popoli e cooperazione delle politiche messe in campo – battaglie che hanno animato sempre David Sassoli – siano tutt’altro che scontati.

Il 9 maggio appena trascorso non è stata una festa dell’Europa come le altre. In questa data si è conclusa la Conferenza sul Futuro dell’Europa, evento epocale per la vita di tutti i cittadini e i popoli del vecchio continente. Un passaggio democratico e politico che può segnare un concreto passo in avanti verso la costruzione degli Stati Uniti d’Europa”.