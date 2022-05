Si è svolto l’incontro tra la FELSA CISL di Latina, categoria dei lavoratori somministrati, ed il sindaco di Sezze Lidano Lucidi.

Al tavolo di confronto, sono state presentate le diverse istanze che da tempo vedono coinvolti i lavoratori somministrati della SPL di Sezze.

Marco Luppi, segretario provinciale della FELSA CISL, ha dichiarato:

“Dopo un lungo periodo siamo felici che l’amministrazione abbia accolto le nostre istanze, tra cui il ritardo nei pagamenti degli stipendi, la proroga dei contratti e le posizioni di alcuni lavoratori che al momento sono fermi senza contratto.

Da parte del sindaco c’è stata una presa di coscienza rispetto a quella che è l’attuale situazione, che probabilmente fino a prima di questo incontro, conosceva parzialmente, o quantomeno in una versione unilaterale, che non era quella della categoria dei lavoratori di riferimento.”

“Ringraziamo il sindaco di Sezze – prosegue il segretario – per averci accolto ed ascoltato, non è mai scontato che ciò avvenga, ma questo è segno di quanto la nuova amministrazione setina, abbia a cuore le situazioni dei lavoratori somministrati.

Nelle prossime settimane – conclude Marco Luppi – torneremo nuovamente al tavolo di confronto per trovare nuove soluzioni e soprattutto in attesa del prossimo 30 Giugno, data in cui verrà definita meglio la situazione e in attesa anche che la SPL presenti il nuovo piano industriale non tralasciando il fatto che a breve ci sarà anche il cambio di amministrazione.”