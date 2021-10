Sezze, parte la 1a edizione del WWC 2021

L’associazione Città Sport Cultura punta questa volta su un format unico, uno sport veloce ed emozionante, una cornice speciale come il The Wall Wake Park di Latina: sono questi gli ingredienti per un evento da non perdere. L’appuntamento è il 16/17 Ottobre per la prima edizione del WWC 2021 – The Wall Wake Contest!

Non un semplice evento di wakeboard, una disciplina che già di per sé è in grado di regalare emozioni incredibili grazie a trick e acrobazie realizzate a filo d’acqua, ma una vera e propria celebrazione dello sport.

Il 16 e 17 ottobre il The Wall Wake Park, a Sezze (via Strada della Fontana, località Ponte Corradini), grazie all’Associazione Wakeboard Academy Latina Lake ed il suo fondatore Enrico Vellucci, verrà infatti trasformato in una vera e propria arena di wakeboard, dove i migliori rider al mondo, guidati da Massimiliano Piffaretti (campione del mondo 2015 e nominato “Rider oh the Year 2019” per Alliance wake), si sfideranno a suon di salti: atleti del calibro di Claudia Pagnini (campionessa del mondo), Leonardo Gatti (campione europeo), Riccardo De Tollis (campione europeo) i fratelli Alessandro e Daniele D’Agostino (campioni italiani) gareggeranno e dovranno non solo eseguire alla perfezione trick, ma anche inventarsi acrobazie che renderanno la speciale gara ancor più unica e imperdibile.

L’evento avrà inizio sabato 16 ottobre dalle ore 11.00 e durerà fino a tarda sera. Domenica 17 ottobre stesso orario di partenza e, dopo le premiazioni, un vero e proprio Festival del Boardsports, un Aperitif Party di fine evento con DJ Set targato Organic by Redbull ed organizzato dai giovani universitari di Latina e i veterani del Kusi Beach e del Rio Social Club. Sarà possibile ammirare a bordo lago, tra un drink, un panino o un buon piatto, le evoluzioni dei fuoriclasse del wakeboard che saranno realizzate sulle strutture posizionate ad hoc direttamente all’interno del lago. A disposizione Aree Entertainment, Training, Boardsports, Offroad, Ristoro e Food Truck. L’evento è promosso da Città Sport Cultura APS , in collaborazione con la FISW (Federazione Italiana Surf & Wakeboard) sponsorizzato da Autoitalia – Jeep.

Il Wakeboard, praticato inizialmente negli Stati Uniti, è ormai un fenomeno mondiale, rappresentando il mix perfetto tra spettacolarità e agonismo. Sport nato dalla fusione dello sci nautico e lo snowboard, è considerato ormai in tutto il mondo una disciplina ricca di adrenalina e passione. Simile allo snowboard da neve, si pratica sull’acqua su una tavola più lunga rispetto ai comuni sci da figure, in modo da poter raggiungere notevoli elevazioni e salti mortali.

L’attesa sta per finire. Il conto alla rovescia per il WWC 2021 è ormai agli sgoccioli!

I presupposti per regalare un’esperienza emozionante nel cuore dell’agro pontino ci sono tutti.

The Wall Wake Park – Via Strada della Fontana – Ponte Corradini snc – Sezze,Latina

Per tutte le info www.thewallwakeparklatina.com