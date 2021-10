A Gaeta, nell’ambito di mirati controlli alle ditte edili, i Carabinieri del Comando locale, hanno notato diverse violazioni e provveduto alle dovute contravvenzioni e sospensioni.

Tra le imprese del posto, ce ne sono due sanzionate con la sospensione dell’attività imprenditoriale per aver violato le normative Covid, ed una per essersi anche servita di un lavoratore in nero.

Il complessivo delle sanzioni ammonta ad un importo di circa 9000 euro.