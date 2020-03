Sezze, piantagione illecita di marijuana: sequestrate 82 piante. Un arresto

Una serra con 82 piante di marijuana è stata trovata a Sezze dai carabinieri e sequestrata. Ieri i militari hanno arrestato un 23enne del posto e denunciato altre 3 persone (due 45enni e un 20enne), tutti residenti nel paese dei Monti Lepini.

I militari hanno scoperto una serra artigianale in tubolari di metallo e telo di plastica con all’interno 32 piante di marijuana in vaso dell’altezza variabile tra i 40 ed 80 centimetri, attrezzata con ventilatori, riscaldatori, lampade ed irrigazione. Cinquantuno piante dello stesso tipo in vaso dell’altezza variabile tra i 40 ed 80 cm, erano invece nascoste sotto un sottotetto dell’abitazione e 2 sacchi contenenti la sostanza stupefacente, foglie ed infiorescenze già essiccate per un peso netto di 2.8 chili.

Tutta la droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato è stato trasferito presso la propria abitazione in attesa del giudizio per direttissima.