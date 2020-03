Coronavirus a Latina, 2 nuovi casi e arriva il terzo decesso: è un 83enne

Due nuovi casi di Coronavirus Covid-19 nel Comune di Latina. Uno è in sorveglianza attiva al domicilio e l’altro è ricoverato presso il reparto di Malattie infettive dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. A comunicare le novità del 10 marzo è la Asl di Latina. Si è registrato inoltre un terzo decesso: si tratta di un paziente di 83 anni di Sperlonga proveniente dall’ospedale di Cassino.

Tra l’8 e il 9 marzo scorso i casi positivi in più sono stati in tutto 5. “L’allarme che in alcuni si è manifestato – fanno sapere – con il comunicato di ieri, in virtù della rappresentazione del numero di casi totali da inizio crisi (38), comparato con il numero di casi positivi comunicati nel giorno precedente (24), non è giustificato. Fino al comunicato del giorno 8 marzo, infatti, l’azienda comunicava il numero di casi in carico. Il numero di pazienti positivi comunicati il giorno 8 marzo, in effetti, non consideravano due pazienti deceduti e i tre pazienti negativizzati. Non erano inoltre considerati, per un ritardo di comunicazione al momento della predisposizione del comunicato, 4 posizioni positive poste in isolamento fiduciario per la sorveglianza attiva. I casi nuovi, tra i giorni 8 e 9 marzo, erano pertanto 5”.

Sulla base dei numeri appena evidenziati, i pazienti attualmente in carico sono 34. 11 pazienti positivi sono gestiti in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (9), la Terapia Intensive del Goretti (2) e presso l’unità di Malattie Infettive del Goretti o la Medicina d’Urgenza del Dono Svizzero di Formia (12).

Aumentano di molto le persone in isolamento domiciliare che sono 865. Questo evidentemente anche in conseguenza delle indagini che hanno portato ad individuare le persone venute a contatto con i casi positivi.