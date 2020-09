Sezze, truffa a una 93enne: si finge il nipote e si fa consegnare mille euro

Ha individuato la vittima, una nonnina di 93 anni, poi ha agito fingendosi il nipote e le ha portato via mille euro. La truffa è scattata sabato scorso, a Sezze, e in questi giorni è stata presentata una denuncia alle forze dell’ordine.

L’uomo ha chiamato la 93enne e, facendole credere di parlare con uno dei nipoti, gli ha chiesto di ritirare un pacco e di pagarlo 4mila euro. La signora ha cercato di spiegare che non aveva certo quella cifra in casa, ma il furfante ha continuato a parlare, a premere per il ritiro della merce, a inventare problemi in caso contrario, e alla fine con la donna hanno trovato un accordo.

Così quando il finto corriere è passato l’anziana gli ha consegnato contanti e gioielli. Poi però il nipote non è arrivato a ritirare il pacchetto. A quel punto, chiamando il ragazzo, la signora si è accorta di essere stata truffata e insieme si sono rivolti ai carabinieri. Aprendo la scatola consegnata qualche ora prima anche la beffa: dentro c’erano due confezioni di zucchero.