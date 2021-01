Si vota, è partita la corsa alla vetrina politica

La nota del direttivo di Fratelli d’Italia di Pontinia contro gli “spot elettorali”. Con un chiaro messaggio: “O tutti insieme o noi da soli!”

“In questi giorni sono stati infatti pubblicati degli interventi di consiglieri comunali di Pontinia, – afferma il direttivo del movimento – sia di maggioranza che di opposizione, che invece di mostrare un reale interesse per gli argomenti citati sanno più di una ricerca di visibilità politica a qualche mese dalle elezioni amministrative. Noi di Fratelli d’Italia – continua – vogliamo costruire una squadra che sia alternativa a quelli che hanno governato questa citta negli ultimi 20 anni, senza pregiudizi verso alcuna persona e ripartendo dal nulla ma con una certezza: questo per noi questo sarà soltanto un inizio, e non uno sforzo di 5 mesi destinato a dissolversi nel nulla nei successivi cinque anni! Questo e successo negli ultimi anni, ma adesso si cambia: o tutti insieme o noi da soli!”