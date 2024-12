Simula il furto dell’auto per il risarcimento: denunciato

Un uomo di 59 anni, residente a Cisterna di Latina, è stato denunciato per simulazione di reato dopo aver falsamente denunciato il furto della propria autovettura. Secondo quanto riportato nella sua denuncia, il veicolo sarebbe stato rubato alcuni giorni fa in un parcheggio incustodito del comune. Tuttavia, a seguito delle indagini svolte dai Carabinieri, è emerso che il furto non era mai avvenuto.

Le indagini sono state avviate dai militari dopo la presentazione della denuncia da parte dell’uomo. Tuttavia, le verifiche, compresa l’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza pubbliche, hanno rivelato che l’autovettura denunciata come rubata non era mai transitate nella zona indicata. Inoltre, durante gli approfondimenti, è emerso che l’uomo aveva messo in scena il furto con l’intento di ottenere un risarcimento dalla sua compagnia assicurativa.