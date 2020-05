Smartphone mania: in Italia 9 su 10 ne hanno uno, ecco come la cambiato la nostra vita

Oggi la presenza degli smartphone non può essere più considerata come un vezzo, ma quasi come una necessità. Questo per via della grande importanza del ruolo occupato da questi dispositivi, che oramai consentono di svolgere molteplici operazioni in mobilità. Gli esempi pratici sono davvero numerosi, partendo dallo shopping online, fino ad arrivare al mobile gaming, al reperimento delle informazioni, e alle notizie che arrivano in tempo reale grazie alle notifiche push. C’è addirittura chi li usa per lavorare, sfruttando app molto avanzate, come quelle di video-editing. In altri termini, sono davvero pochi i limiti imposti dalle moderne tecnologie mobile, al punto che in Italia 9 persone su 10 non possono fare a meno dei telefonini. Ecco come hanno cambiato la nostra vita, e i dati più interessanti.

I dati sull’utilizzo degli smartphone in Italia

Stando ad un recente sondaggio condotto da Global Mobile Consumer, è emerso che il 93% degli italiani attualmente possiede almeno uno smartphone. Inoltre, sta crescendo la percentuale di persone meno giovani che utilizzano questi dispositivi, con un aumento del 6% nella fascia dai 60 ai 75 anni. Questo testimonia un fatto importante: le tecnologie mobile stanno diventando essenziali – quasi una routine – anche presso le persone in terza età. La diffusione degli smartphone è dovuta anche al boom dei device IoT, che possono essere gestiti in remoto proprio tramite i cellulari e le app proprietarie. Inoltre, serve fare un approfondimento sul connubio fra cellulari di ultima generazione e Internet: secondo una ricerca, soltanto l’8% dei possessori di uno smartphone non lo usa per navigare in rete. In pratica, la quasi totalità degli italiani con un cellulare non può fare a meno di sfruttarlo, per quanto riguarda Internet. Infine, oramai le persone si connettono al web più dal cellulare che dal computer, sebbene ci sia una fascia (da 20 a 24 anni) che preferisce un uso combinato dei due dispositivi.

Cosa è possibile fare con lo smartphone

Sarebbe più breve esporre cosa non si può ancora fare con lo smartphone, come il caffè. Per il resto, oramai questi dispositivi sono in grado di realizzare dei compiti quasi fantascientifici. Basti pensare ai nuovi telefonini che integrano un videoproiettore di ultima generazione, o i gadget che ne espandono le funzioni, come le mini stampanti wifi. Con i telefonini ci si può anche divertire, e giocare con le slot online andando ad esempio su questa pagina, oppure con qualsiasi altro videogame disponibile in versione app e non solo browser. Gli esempi sono davvero molti, e nella lista si trova la possibilità di utilizzare gli smartphone per pagare, grazie alle opzioni permesse da portafogli elettronici come PayPal. Inoltre, con i cellulari oggi possiamo controllare i nostri percorsi con assoluta precisione, per via dei navigatori satellitari, oppure accedere ai nostri account bancari in tutta sicurezza. E ancora: gli smartphone possono essere usati per creare calendari e note, dunque per tenere traccia di impegni ed eventi, e per registrare gli appunti vocali. Infine, possiamo sfruttarli come router portatili, in modalità tethering.

Come visto, dunque, gli smartphone si stanno rivelando sempre più importanti nella vita di tutti i giorni. Le loro funzioni sono aumentate nel corso degli anni, e in futuro potrebbero esserci ancora novità in questo senso.