Sonnino, la consigliera Alice Lazzarini fa il suo ingresso in Fratelli d’Italia

La consigliera comunale di Sonnino Alice Lazzarini entra in Fratelli d’Italia. La decisione ufficiale è arrivata al termine di un incontro avvenuto nei giorni scorsi con il coordinatore provinciale senatore Nicola Calandrini.

“Ringrazio i vertici di Fratelli d’Italia per la fiducia – spiega la consigliera Lazzarini – Per me la politica è innanzitutto passione. Un impegno, preso ormai da quasi 10 anni, che cerco sempre di migliorare, crescere aprendo nuovi orizzonti, il tutto per mettere a disposizione del mio Paese e della comunità questa mia passione. Da sempre ho sostenuto di abbandonare l’io per il noi, con particolare attenzione alle esigenze dei più deboli, dell’ambiente, della valorizzazione del patrimonio culturale e storico soprattutto in questo periodo in cui molte certezze vengono meno”.

“Dò il benvenuto ad Alice che andrà a rappresentare Fratelli d’Italia nell’amministrazione comunale di Sonnino – ha dichiarato il senatore Nicola Calandrini -. Alice ha avuto un’importante esperienza come candidato sindaco nelle ultime elezioni amministrative e riveste ora il ruolo di consigliere comunale in opposizione. La sua adesione rafforza la squadra di amministratori locali di Fratelli d’Italia che ormai copre quasi tutti i comuni della provincia, a conferma di una crescita del partito che non è solo nei sondaggi ma è innanzitutto nei territori. Auguro buon lavoro ad Alice Lazzarini, con la certezza che saprà tenere alti i valori di Fratelli d’Italia nel suo comune e non solo”.

L’eurodeputato Nicola Procaccini aggiunge: “Sono contento che la famiglia politica di Fratelli d’Italia cresca giorno dopo giorno e che sempre più amministratori scelgono di mettere a sistema la propria esperienza istituzionale insieme con gli altri amministratori di FdI della provincia. In particolare sono contento che Alice possa rappresentare Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Sonnino, una città che a me sta molto a cuore per la vicinanza territoriale con Terracina dove ho fatto il sindaco per tanti anni, ma anche perché custodisce una comunità umana di grande valore”.

“Alice è una persona che stimo e conosco da anni – conclude Enrico Tiero -, sicuramente sarà un valore aggiunto per il nostro partito, per il lavoro che farà sul suo territorio, in Comune e in Provincia. Il suo è un ingresso che apporta qualità e di cui siamo molto fieri”