Spallanzani, 88 i casi di Covid-19: 15 in più rispetto a ieri

Sono 88 oggi (12 marzo), in totale i casi positivi al nuovo Coronavirus: 15 in più rispetto a ieri. Di questi, 15 pazienti necessitano di supporto respiratorio. Ieri ci sono stati 13 casi in più, con quelli di oggi sono 28 in due giorni. Tutto ancora nelle previsioni considerando anche le parole del presidente del consiglio di ieri sera: “Per capire se le misure restrittive varate siano valide sarà necessario aspettare almeno due settimane. Quindi se i numeri dei contagi saliranno sarà necessario attendere”. Anche ieri, a fronte dell’aumento dei casi, allo Spallanzani si parlava di situazione sotto controllo.

Il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento per alcuni pazienti ricoverati. Quelli in osservazione sono 15.

In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. Le persone dimesse, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo Coronavirus sono in totale 300.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso la struttura militare della Cecchignola sono 19.

L’Istituto Spallanzani sta provvedendo a potenziare il numero dei posti letto, in particolare i posti letto di terapia intensiva, per accogliere il maggior numero possibile di pazienti.

Dall’autopsia disposta sulla signora di 82 anni morta in questi giorni, è emerso che la donna, dicono dall’ospedale “è deceduta per gravi patologie prevalenti e precedenti la sua positività al nuovo Coronavirus”.