Sparatoria a Ceriaria di Sezze, tre arresti per tentato omicidio

Sono stati arrestati tre dei presunti responsabili del tentato omicidio a Ceriara di Sezze, in cui è rimasto ferito un giovane di 30 anni.

Questa notte (12 novembre), i carabinieri di Latina hanno fermato C.S., nato a Priverno il 23 maggio 1990, ivi residente; F.S., nato a Priverno il 1 aprile 1942, ivi residente, F.M., 21 anni, nato e residente a Priverno.

Secondo una prima ricostruzione, i tre, mentre si trovavano a bordo di una autovettura Mercedes Smart, per dissidi di natura sentimentale, giunti in via Ceriara di Sezze dopo aver incrociato una Mercedes Classe A condotta dalla vittima, il 30enne Alessio Antonelli, residente a Roccagorga, avrebbero aperto il fuoco. Due colpi sarebbero stati esplosi verso la vettura e uno ha oltrepassato il parabrezza anteriore e si è fermato contro il cruscotto lato guidatore.

La vittima, dopo che il suo veicolo era stato ripetutamente speronato, è fuggito a piedi nelle nelle campagne circostanti.

Gli aggressori, a quel punto gli hanno sparato addosso altri 4 colpi d’arma da fuoco senza colpirlo. Sono però riusciti a raggiungerlo ed è scattato un violento pestaggio. Gli aggressori hanno anche usato corpi contundenti.

L’uomo, trasportato all’ospedale di Terracina, ha riportato una frattura alla gamba, una ferita lacero contusa al labro superiore ed è stato dimesso con giorni 30 sc di prognosi.

Due degli arrestati sono stati accompagnati presso il carcere di Velletri mentre il terzo, padre dei primi due, è agli arresti domiciliari.

Tutti sono indagati per i reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo e lesioni personali gravi.