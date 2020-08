Alcuni delfini giocano allegri nel mare di Sperlonga. Una gioia per gli occhi dell’operatore nautico di Borgo Grappa a Latina, Sebastiano Cudicio, che ieri li ha immortalati con la macchina fotografica.

Sono diversi, forse addirittura una trentina. Si rincorrono, saltano, si tuffano insieme, senza paura per l’imbarcazione che li avvicina. Animali eleganti e affettuosi, in questi ultimi anni sono sempre più numerosi in zona.

(Foto gentilmente concesse da Sebastiano Cudicio)