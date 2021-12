Spigno Saturnia, incidente stradale la scorsa notte

Nel territorio del Comune di Spigno Saturnia, si è verificato un’incidente stradale la scorsa notte, che ha coinvolto due mezzi, facendone fuoriuscire di strana uno.

Intervenuto il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, verso l’1.30 circa, al km 27 della ss 630 Formia Cassino, sono iniziate immediatamente le operazioni di salvataggio dei due conducenti e di messa in sicurezza della zona e dei mezzi, uno dei due, un camion, era fuori strada e adagiato su un fianco.

L’intervento si è reso necessario per estrarre l’autista del mezzo pesante dall’interno della cabina, per poi consegnarlo ai sanitari del 118 che nel frattempo avevano già in cura l’occupante della vettura.

Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte del comando dei Carabinieri.