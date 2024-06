Sport, Bufali Latina ospiti dell‘assessore Chiarato in Comune

Alcuni rappresentanti della squadra Maschile e Femminile di Football Americano dei Latina Buffalos , accompagnati dal Presidente Aquilini, il Dirigente Dalla Senta ed il Direttore Sportivo D’Amico sono stati convocati nell’Ufficio dell’Assessore allo Sport e delle politiche educative, Andrea Chiarato.

Dopo le presentazioni di rito, è intervenuto il DS D’Amico Alex, che ha sottolineato l’importanza di tale convocazione, la prima da quando questa società venne fondata nel 2017.

“Questa società, nonostante rappresenti la Città di Latina in competizioni a caratura Nazionale da quasi 9 anni , fino a oggi non venne mai convocata da alcuna amministrazione Comunale precedente, e per noi quest’oggi è un giorno da ricordare, per tale motivo non posso che ringraziare il Sindaco Celentano e l’Assessore Chiarato, che dal primo giorno di “lavoro” della nuova giunta comunale, si sono sempre dimostrati disponibili ed aperti al dialogo ed al confronto. Il Football Americano è uno sport ancora poco vissuto nella nostra zona, trovandoci spesso ad affrontare squadre in tutta Italia con 20, 30 anni di storia alle spalle, ma noi siamo fieri di portare in giro per la Nazione il nome della Città di Latina ed i nostri Valori. Nell’ultimo anno abbiamo avuto 5 atleti convocati ad uno stage per la Nazionale , di cui 2 ragazze; 4 atleti in Prestito che hanno vinto una Coppa Nazionale e sono arrivati nelle fasi finali dei rispettivi Campionati Tackle, ed abbiamo incrementato il nostro network con alcuni istituti scolastici di Latina, portando il football americano durante le ore di educazione motoria. L’ultima sfida che ci siamo dati , è quella di iscriverci ad un campionato Tackle , quindi con casco ed armatura, nel 2025 , terminando di fatto i prestiti verso squadre esterne bensì portando i nostri colori ufficiali anche in tale Competizione”

Intervenuto poi l’Assessore Chiarato , che ha ringraziato la società Sportiva Bufali Latina, per l’impegno e la presenza sociale, sportiva e culturale , rimarcando l’importanza che la società ha nella crescita sportiva del nostro territorio, supportando i più giovani nelle scuole e valorizzando gli atleti maschili e soprattutto femminili , importante tema di integrazione alla luce della firma della carta etica per il superamento delle discriminazioni di genere nello sport. Al termine dell’evento, l’Assessore ha premiato la società con una Targa per i meriti sportivo culturali.