Lo sport incontra la tradizione con il debutto della gara “Corriamo tra i presepi” che chiude l’annualità del circuito podistico In Corsa Libera in collaborazione con Opes e Fidal.

L’evento è stato organizzato dalla Fitness Montello ed ha coinvolto un centinaio di partenti che domenica 29 dicembre si sono riuniti a Maenza.

In un clima suggestivo caratteristico delle vie medievali del comune maentino, si è svolta la gara competitiva della lunghezza complessiva di 7,100 km.

A salire sul podio per gli uomini è stato Silvio Lepore della polisportiva ciociara A. Fava con il tempo di 27:52,1, seguito da Matteo Barba delle Fiamme gialle e da Gabriele Carraroli della Fitness Montello.

Per le donne, con il tempo di 31:25,4 prima piazza per Pamela Gabrielli della Go running e a seguire Eleonora D’onofrio e Stefania Fracchiolla entrambe dell’Intesatletica.

Un successo anche per la passeggiata amatoriale di 3,5 km e per la “Pulcini Run”, che hanno contato un’ottantina di partecipanti immersi in un’atmosfera di festa con l’arrivo di Babbo Natale.

“È stato un momento di alto spessore culturale che ha fatto incontrare lo sport e le tradizioni locali – commenta Sergio Zonzin presidente della Fitness Montello – Nel complesso è stata una bellissima manifestazione ed una festa partecipata con il presepe vivente e i piatti tipici della tradizione locale. Ora siamo già a lavoro per garantire la riuscita della prossima gara Corriamo per Luketto, che come ogni edizione coinvolge centinaia di podisti per la corsa solidale che devolve alla ricerca delle malattie mitocondriali.”

Al termine, ricco ristoro con zuppa di pane e caldarroste e dolci tipici di Maenza e consegna per tutti i partecipanti della medaglia ricordo di questa prima edizione.

