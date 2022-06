Sport Estate, partiti i Games di Opes sulla Marina di Latina

È partito a gonfie vele il “II° Trofeo Sport Estate Games” organizzato dal Comitato Provinciale OPES Latina. Tante le adesioni e la voglia di divertirsi.

Per il secondo anno consecutivo, l’iniziativa permetterà di animare il nostro lungomare con spirito goliardico ed attività di facile attuazione, che consentiranno anche ai chioschi più piccoli di prendere parte all’iniziativa. Parliamo dei tornei di ping-pong, bocce, calcio balilla, tiro al canestro, play-station e briscola. Per quasi due mesi saranno proposti su tutta la Marina di Latina, coinvolgendo bagnanti e non solo in maniera gratuita.

Il via ufficiale oggi con lo stabilimento Arca Enel, vincitore della scorsa edizione ed il Lido Circello, che ospiteranno per due giorni i games dell’estate.

A prendere parte alle attività sarà il 90% degli stabilimenti, con un calendario lungo e variegato che si realizzerà su ben 26 strutture.

Ogni giorno saranno eletti i finalisti di ciascuna disciplina, che andranno poi a concorrere come “portabandiera” del proprio stabilimento del cuore nelle fasi finali.

L’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Latina, promossa da Città Sport e Cultura e con il patrocinio di Coni Lazio e Cethegus, proseguirà fino a tutto luglio e poi il gran finale che decreterà lo stabilimento vincitore.

Partner ufficiali dell’evento, importanti realtà locali: Sport85, Bianchi Assicurazioni, Partesa, Conad ed i media Latina Corriere.it., Mondo Radio con Radio Luna, Radio Immagine e Radio Latina.

“I Games di Sport Estate sono stati una scommessa iniziata lo scorso anno in un periodo decisamente complesso dove non era concesso creare occasioni di assembramento e decidendo dunque di dilazionare una serie di attività su tutta la Marina di Latina – spiega Davide Fioriello Segretario Generale Opes – Questa scommessa si è rivelata un gran successo, con una partecipazione oltre le aspettative della quasi totalità delle strutture balneari di Latina e tantissimi bagnanti. Quest’anno dunque, torniamo ad animare il lungomare con la II edizione, augurandoci che, diffondendo momenti di spensieratezza, attività ludiche e discipline, si possa contribuire alla crescita ed alla sensibilizzazione della comunità verso un mondo sportivo inclusivo fatto di rispetto e sane abitudini”.

Domani 22 giugno 2022 l’appuntamento sarà ancora presso i lidi Arca Enel e Circello. I prossimi imminenti eventi saranno invece: 22 e 23 giugno al Kusi Beach Club, il 23 giugno presso il Tulum, ed il 24 e 27 giugno presso i Lidi Sandalo e Satricum-Marechiaro.

Per prendere parte ai tornei ci si può iscrivere gratuitamente in loco prima dell’evento o tramite pre-iscrizione whatsapp al 350.0744212 (dai 14 anni in su).

Per tutte le info seguire i canali social dedicati Sport Estate e Opes Latina.