Sport Estate, successo per la quarta settimana. Games pronti per il Tirreno

Oggi termina con successo anche la diciannovesima giornata del progetto “Sport Estate Games” a cura di Opes Latina, svolta presso il lido dell’Aeronautica Militare, a chiusura della quarta settimana di attività.

In questo arco temporale, sono state coinvolte oltre 2.800 persone, che hanno preso parte alle prove proposte. La kermesse gratuita ha lo scopo di animare il lungomare del capoluogo pontino e tutti i fruitori degli stabilimenti. Ad essere coinvolti, non solo ragazzi, ma anche adulti tra cui genitori e nonni. Lo spirito è quello di incentivare uno scambio di esperienze ed il confronto, adoperandosi nei tornei.

I giorni scorrono in fretta quando ci si diverte in compagnia, tra giochi e condivisione. Questo è lo spirito che caratterizza il progetto estivo di Opes Latina, che dallo scorso anno si pone l’obiettivo di animare la Marina di Latina con gli Sport Estate Games.

Per oltre un mese, sono proposte attività gratuite fruibili per tutti, che spaziano dal calcio balilla, alla briscola, al ping-pong, tiro al canestro, bocce e play station. Dei veri tornei dedicati ai bagnanti, dai 14 anni in su, ma che non escludono anche i piccoli dalle prove guidate con lo staff di Opes.

“Siamo soddisfatti del lavoro portato avanti fino ad ora – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – nell’arco di queste settimane abbiamo coinvolto quasi 3mila persone nelle prove. Siamo nel pieno dell’iniziativa che animerà ancora per altre due settimane il litorale, ma già si pensa alla finale che eleggerà lo stabilimento vincitore di questa stagione”.

Ora spazio alle ultime due settimane di attività che partiranno lunedì 18 e martedì 19 luglio con l’Hotel Tirreno che ospiterà rispettivamente i tornei di briscola, play station, calcio balilla e tiro al canestro, ping pong e bocce. Sarà poi la volta dell’Appeal Double View con le medesime prove in programma per mercoledì 20 e giovedì 21 luglio. Venerdì 22 luglio invece, sarà protagonista il Camping Oasi di Ambra con tutte le prove da svolgersi in un unico pomeriggio. A seguire per la chiusura delle tappe, lunedì 25 e martedì 26 luglio il Paka’ A Beach con tutte le sei attività ed il 5° Kiosko in programma giovedì 28 luglio con briscola, tiro al canestro e bocce.

Le tappe itineranti hanno coinvolto fino ad ora il Lido Arca Enel, il Lido Circello, il Kusi Beach Club, il Tulum By Lido Astura, il Lido Sandalo, il Lido Satrucum – Marechiaro, Gente di Mare, Lido Nolivè, Amarylli, Totem Lido dei Laghi, Blanco Beach, Piccola Duna, Cancun, Boca Chica, Space Time, BagnoMarina, Hotel Mediterraneo, 4° Chiosco da Umberto e Aeronautica Militare.

Durante le prove si concorre per il proprio stabilimento del cuore. Nella fase finale si dovranno confrontare tutti i vincitori delle singole discipline, che dovranno scontrarsi con gli avversari di tutte le strutture balneari di Latina.

Il 90% degli stabilimenti ha deciso di prendere parte ai Games di Sport Estate! Per partecipare ai tornei quotidiani è sufficiente iscriversi in loco presso le strutture preposte, oppure inviando un whatsapp al 350 074 4212.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Latina, promosso da Città Sport e Cultura e con il patrocinio di Coni Lazio e Cethegus. Partner ufficiali dell’evento, Sport85, Bianchi Assicurazioni, Partesa, Stratego, Conad ed i media Latina Corriere.it., Mondo Radio con Radio Luna, Radio Immagine e Radio Latina.

Per tutte le info seguire i canali social dedicati Sport Estate.