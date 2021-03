Sport, mare e covid: il punto della Ciolfi

LATINA – I rigidi paletti delle norme anticovid anche quest’anno purtroppo caratterizzeranno la nostra estate. In merito al settore dello sport e del mare la consigliera LBC Maria Grazia Ciolfi, con mandato del sindaco per la marina, ha voluto fare il punto della situazione.

“Siamo consapevoli del dramma che sta vivendo il mondo dello sport (come molti altri settori) a causa della pandemia. Credo sia necessario promuovere qualsiasi iniziativa possibile – esordisce Ciolfi – per riattivarne forme alternative nella comunità cittadina. Come consigliera con mandato per la marina, non posso che restare pronta e propositiva per questa possibilità anche sul litorale, vanno però considerati alcuni fattori imprescindibili. Il nuovo Pua, attualmente al vaglio della Regione, prevedrebbe numerose aree dedicate allo sport – aggiunge la consigliera – a partire da quelli acquatici (remieri, kitesurf, vela, surf, windsurf, etc) ma con spazi dedicati anche a tutti gli altri sport non acquatici che possono essere praticati sulla spiaggia, a cui è stato dedicato un ampio tratto di arenile dove è prevista una spiaggia libera con servizi finalizzata proprio alla pratica sportiva. – conclude – Porterò come consigliera con mandato per la marina, tutte le ulteriori proposte che arriveranno dal mondo dello sport al tavolo che, proprio in questa settimana, è stato convocato dal sindaco Damiano Coletta e valuteremo ogni possibilità per l’estate 2021.