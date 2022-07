Stadio Bartolani, l’Assessore Pagnanelli:”Pensiamo solamente al bene della struttura”

Dopo l’attacco da parte del consigliere della minoranza del Consiglio comunale di Cisterna, Vittorio Sambucci, non è tardata ad arrivare la risposta di Emanuela Pagnanelli, attuale Assessore allo sport e alla scuola; il tutto riguardo l’ultima concessione dello stadio Bartolani al Latina Calcio.

“La precedente amministrazione, di cui Sambucci era vice Sindaco e Assessore allo Sport, aveva concesso il Bartolani in utilizzo a ore, senza prevedere il pagamento delle utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria – ha ricordato l’Assessore Emanuela Pagnanelli -. Hanno pagato i cisternesi. Questa decisione si è rivelata fallimentare. Lo Stadio Bartolani è una struttura che non è mai stata in grado di esprimere le proprie potenzialità. Oltre il pagamento di una tariffa oraria, i restanti costi sono sempre stati in capo all’Ente, ovvero ai cittadini.

Le uscite si sono dimostrate nettamente superiori alle entrate e la Corte dei Conti, nel periodo di Commissariamento, ha attenzionato il nostro Comune”.

La nostra Amministrazione, quella che Sambucci definisce ‘dei migliori’, ha preso la chiara decisione politica ed economica di passare da un concessione in utilizzo ad una concessione in gestione dello Stadio Bartolani e questa decisione si è attuata in una delibera di giunta che risale alla metà di maggio, ovvero circa due mesi fa.

Perché Sambucci non si è agitato, quando la società di pallavolo di Latina si è interessata al nostro Palasport, portando la Superlega a Cisterna? Non le interessava? Non piace la Pallavolo?

Forse non c’è nulla per cui agitarsi se una società, anche se non cisternese, riesce a portare del sano sport di qualità nella nostra città.

Finalmente, come da tanto tempo non accadeva, questa Amministrazione si prende la responsabilità di pensare alla cura dei beni della comunità.

Finalmente questa amministrazione si prende la responsabilità di pensare veramente al bene dello Stadio Bartolani.

Ci si accusa di poca trasparenza quando ricordo che un’occasione analoga è stata per Sambucci motivo di dimissioni dalla giunta comunale.

Ci si chiede che fine ha fatto il calcio cisternese quando questa domanda dovrei farla io all’ex Assessore allo Sport, dato che è stato consigliere di maggioranza per un bel pezzo.

Siamo certi che il tempo darà ragione a questa Amministrazione.

Ci auguriamo che questo sia l’inizio di una stagione d’oro per il calcio di Cisterna e che lo Stadio Bartolani torni allo splendore e alla gloria di un tempo, magari tifando la nostra squadra. Forza Cisterna!”, ha concluso l’Assessore allo Sport e alla Scuola Emanuela Pagnanelli.