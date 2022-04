Sezze, arriva lo sport di Opes all’Istituto Pacifici e De Magistris

In arrivo una mattinata di sport presso l’ISISS Pacifici e De Magistris di Sezze.

Domani 13 aprile 2022 dalle 9 alle 13, si svolgerà l’evento denominato “Sport Scuola Village” by Giochi Scolastici Opes, curato nella sua attuazione dal Comitato Provinciale Opes Latina, da sempre impegnato nella promozione dei valori dello sport e nella diffusione della pratica sportiva sul territorio.

“Siamo contenti di portare nel comune di Sezze un evento così importante – commenta Angelo Berti dirigente regionale Opes e coordinatore dell’iniziativa – lo sport incontra la scuola ed i suoi studenti grazie a tutte le associazioni Opes del territorio setino che si apprestano ad offrire esibizioni e prove gratuite. Tante le attività proposte, che andranno ad arricchire l’esperienza di molti giovani, oltre che funzionali alla scoperta delle numerose realtà sportive della zona. Colgo l’occasione per ringraziare la dirigente scolastica Anna Giorgi, sempre in prima fila nell’attuazione di attività che portano valore nella scuola e l’assessora allo sport Capuccilli che si sta impegnando molto sia per lo sport, sia per sociale. Naturalmente – conclude – ringrazio le associazioni che hanno dato la loro disponibilità per poter realizzare l’evento”.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Sezze e si pone all’interno delle attività del calendario della Primavera Setina 2022. “L’amministrazione ringrazia l’Opes per questa iniziativa e per la collaborazione nella realizzazione – commenta l’assessora allo sport Michela Capuccilli – Siamo entusiasti che questo evento sia entrato a fare parte della primavera setina.”

L’area di svolgimento delle attività è stata individuata presso l’ISISS Pacifici e De Magistris di Sezze in Via Cappuccini, per una mattinata dedicata interamente allo sport, che prevederà la presenza di oltre 700 studenti.

“Abbiamo accolto con piacere la proposta di Opes – commenta Anna Giorgi dirigente dell’ISISS Pacifici e De Magistris di Sezze – Fare attività sportiva rientra nella filosofia del nostro istituto. Dopo due anni di covid, questa per noi è un’iniezione di energia per concludere l’anno scolastico”.

In tale realtà, dove sono raggruppati ben 5 indirizzi scolastici differenti, sarà proposta la presenza di tante associazioni del territorio: un’occasione da parte degli alunni per conoscere e praticare nuovi sport, ma anche per le associazioni stesse per promuoversi davanti ad un grande pubblico. Presenti per il sociale, anche i ragazzi del centro socio-educativo Carla Tamantini con l’Associazione Culturale La Macchia.

Gli sport presenti per mezzo delle associazioni che già hanno aderito all’iniziativa sono: Kickboxing, Karate, Volley, Basket, Arrampicata, Equitazione, Skateboard, Calcio balilla, Ping pong e molti altri.

Di seguito l’elenco delle associazioni presenti