Strada Mare – Monti, appello di Giovanna Miele ai consiglieri regionali di centrodestra

Giovanna Miele lancia un appello ai consiglieri regionali di centrodestra perché si facciano portavoce della necessità di realizzare la strada Mare – Monti.

“Il momento storico in cui viviamo ci obbliga ad un’attenta riflessione seria sullo sviluppo economico e sociale al quale il nostro territorio deve predisporsi per poter vedere una prospettiva ottimistica e concreta; per far ciò risulta imprescindibile un’idea di città che si apra anche verso una mobilità che la renda appetibile e strategicamente interessante per investimenti di natura imprenditoriale turistica e industriale.

A tale fine si rende necessario mettere in campo tutte le energie possibili per rendere attuabili importanti opere infrastrutturali tra le quali risulta prioritaria la strada Mare – Monti, progetto già strutturato e analizzato sia in regione Lazio che in Comune di Latina che collega la stazione ferroviaria di Latina Scalo con la marina di Latina attraverso un’unica strada a quattro corsie e in grado quindi trasformare Latina in una città con una rete viaria vantaggiosa per ogni tipo di utilizzo.

Questa opera – ha continuato Miele – è in grado di rilanciare tutti i settori e permettere la realizzazione di una visione complessiva di città all’avanguardia. Proprio in questi giorni si discuterà l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Lazio all’interno del quale ci sono importanti capitoli legati alla crescita e occupazione anche attraverso opere pubbliche e infrastrutturali, che potranno trovare finanziamento grazie ai fondi europei primi far tutti il recovery fund. Ritengo pertanto indispensabile fare un appello a tutti i consiglieri regionali di centrodestra, e non solo, della nostra provincia affinché conducano una battaglia per la realizzazione della Mare-Monti, da inserire appunto nel bilancio.

Insieme alla realizzazione dell’Autostrada Roma-Latina e della Bretella Cisterna-Valmontone, la Mare Monti rappresenta una occasione di crescita e sviluppo infrastrutturale per un territorio come il nostro che da anni soffre questo gap”