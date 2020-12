Maltempo, allerta “rossa” per rischio idraulico per fiumi e torrenti di Latina e Frosinone

La protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo per domani, martedì 8 dicembre 2020, con validità dalla tarda serata, notte di oggi e per le prossime 36 ore.

Il maltempo quindi non accenna a diminuire. Il bollettino prevede, tra l’altro, per il giorno 8 dicembre, un rischio di criticità “rosso” per il solo rischio idraulico nei bacini che interessano le province di Frosinone e Latina.

Questo per la concomitanza delle precipitazioni previste dal servizio meteorologico del Dipartimento della Protezione Civile con le condizioni di criticità del livello dei fiumi e torrenti conseguente alle precipitazioni verificatesi tra il 5 e il 6 dicembre.

La Protezione civile, a seguito del bollettino di criticità, ha inviato a tutti i Comuni e alle Prefetture una nota contenente le raccomandazioni operative da seguire e, in particolare, la necessità di una immediata azione di monitoraggio delle aree a rischio e di informazione alla popolazione più esposta.

Tutti coloro che vivono in aree a rischio dovranno attentamente valutare la sicurezza della propria abitazione e prestare la massima e costante attenzione ai comunicati ufficiali delle autorità di Protezione civile.