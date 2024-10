Strafrosinone, Papoccia e Cocco sul podio 2024

Si è conclusa con grande successo la 40^ edizione della Strafrosinone, andata in scena domenica 13 ottobre come 20esima tappa del circuito Opes “In Corsa Libera”.

La manifestazione, che ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti, ha offerto una competizione avvincente, caratterizzata da prestazioni di alto livello e un forte spirito sportivo, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti della corsa e per la comunità frusinate.

Sul podio maschile, la vittoria è andata a Diego Papoccia dell’ASD Atletica Ferentino, che ha completato la gara con un tempo di 00:44:04. Una competizione serrata, che ha visto Gabriele Carraroli dell’ASD Atletica La Sbarra concludere con lo stesso tempo di 00:44:04, ma classificarsi secondo in base ai dettagli del regolamento. Al terzo posto si è piazzato Enrico Gallucci del Castro Running, fermando il cronometro a 00:44:15.

Tra le donne, ha trionfato Carla Cocco dell’ASD Frosinone Sport, che ha tagliato il traguardo con un tempo di 00:49:20, assicurandosi la vittoria nella categoria femminile. Seconda classificata è stata Alessandra Scaccia, dell’ASD Frosinone Sport, con un tempo di 00:52:17, seguita da Giovanna Ungania , tesserata della X-solid sport lab ASD, che ha completato il percorso in 00:52:38.

La gara, che ha attraversato i luoghi simbolo della città di Frosinone lungo un percorso di 13,5 km, è stata organizzata dall’ A.S.D. Atletica Frosinone con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Frosinone e dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone. La manifestazione è stata dedicata alla memoria del giornalista e professore Luciano Renna, storico sostenitore dell’evento ed ha incluso il Trofeo Maria Teresa Collalti, in ricordo dell’ex assessore comunale sempre attiva nel sociale.

A tutti i partecipanti è stata consegnata una medaglia commemorativa “Sie curse la 40esima StraFrosinone”, insieme ad una polo personalizzata e a una sacca esclusiva della manifestazione. Questi gadget unici sono stati pensati per rendere indimenticabile l’esperienza di questa storica edizione.

Il presidente dell’atletica Frosinone, Roberto Ceccarelli, è enormemente soddisfatto della riuscita dell’evento: “In occasione dell’anniversario, abbiamo consegnato una medaglia speciale a tutti gli arrivati, insieme a una polo Macron per ogni iscritto e il riscontro è stato molto positivo. Vorrei ringraziare gli enti patrocinanti, la Regione Lazio, il Comune e la Provincia di Frosinone, oltre agli sponsor che hanno contribuito al successo dell’evento. Un ringraziamento speciale va anche all’Opes per il supporto. Invito sin d’ora le società di Latina a partecipare in numero ancora maggiore alla prossima edizione”. Ai primi due classificati – sottolinea e conclude Ceccarelli – è stato attribuito lo stesso tempo e come da regolamento, il vincitore è stato decretato in base ai criteri della gara”.

Anche l’evento “Stracamminando” ha attirato numerosi partecipanti, che hanno preso parte a una camminata non competitiva attraverso le strade di Frosinone, dimostrando ancora una volta come lo sport possa unire la comunità e promuovere uno stile di vita attivo e salutare.

Con lo slogan “I podisti si prendono la città”, la 40^ edizione della Strafrosinone è stata un successo sotto tutti i punti di vista, celebrando lo sport e l’impegno sociale in una giornata di festa e partecipazione.