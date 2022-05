Strage di Capaci e legalità, la Polizia incontra gli studenti del Plinio di Cisterna

La Questura di Latina ha incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio” di Cisterna di Latina, nell’ambito dell’iniziativa Educhiamoci alla legalità in concomitanza con la ricorrenza del 30° anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Nella circostanza il Questore Michele Maria Spina, collaborato dall’Ispettore Superiore Alba Faraoni, ha affrontato diversi e delicati argomenti riguardanti i temi della legalità, della cittadinanza attiva, degli stupefacenti e del bullismo.

Insieme a Don Aniello Manganiello, Sacerdote impegnato da anni con i giovani di Scampia e con il quale il Questore Spina, Dirigente per sei anni di quel Commissariato di P.S., ha condiviso numerose lotte per affermare la logica della giustizia e dell’amore per il prossimo ed alla dr.ssa Monica Sansoni – Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, i ragazzi sono stati stimolati a sviluppare un atteggiamento democratico volto al rispetto delle regole e all’accettazione degli altri, valori che rappresentano dei punti di riferimento fondamentali per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società giusta ed equa.

Agli interventi formativi dei relatori si sono alternate ampie forme di partecipazione attiva dei ragazzi, che hanno manifestato un vivo interesse alle tematiche analizzate guidati dallo slogan #siamoifaridellalegalità.