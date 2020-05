Strategie di comunicazione, come rendere un personaggio memorabile

Nelle campagne elettorali americane, all’apice del team di comunicazione c’è lo Spin Doctor e subito sotto il capo ufficio stampa. La divisione è necessaria.

Lo Spin Doctor indirizza la narrazione del candidato o personaggio politico e/o istituzionale, mentre il capo ufficio stampa provvede ad attuare le strategie.

Tutto questo per dire cosa? Che se non hai una strategia di narrazione, anche se escono molte notizie di te o della tua istituzione, nella mente delle persone resta poco o niente. “Come volete essere ricordati” si diceva nella letteratura epica e la questione è la stessa. Perché noi comunicatori non siamo né più né meno canta storie alla stregua di Omero o Ariosto, e uno dei nostri compiti è proprio quello di delineare i tratti caratteristici dei personaggi che narriamo.

Per rendere un personaggio memorabile agli occhi dei media e dell’opinione pubblica occorre, innanzitutto, essere precisi e conoscere in modo approfondito la sua persona, sia in termini fisici che di abitudini di comportamento: personalità, hobby, sport, punti di forza e di debolezza, caratteristiche fisiche, libri/film preferiti, cibi preferiti, famiglia, etc.

Vediamo tre trucchi per una comunicazione efficace:

Descrivere il personaggio su un foglio Prendere le caratteristiche più significative per il ruolo che svolge il committente Costruire una cerchia di narratori che possano fare da eco al personaggio da narrare

Attenzione, quanto brevemente descritto può sembrare molto semplice, ma se fatto nel modo sbagliato da persone inesperte può essere un boomerang in grado di generare effetti catastrofici.

A grandi poteri spettano grandi responsabilità.

