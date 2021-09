Street Workout X TE, cinque città d’Italia si danno appuntamento in memoria di Simone Massaro

Ritorna lo “Street Workout” a Latina sotto l’organizzazione dello Street Workout Italia, l’ente di promozione sportiva OPES e Antonello Buizza. L’iniziativa vanta del patrocinio del Comune di Latina ed è promosso da Città Sport e Cultura. Lo sponsor tecnico ufficiale dell’evento sarà Displayed.

Lo Street Workout è il format outdoor più grande d’Italia, famoso per la grande capacità di aggregazione oltre all’alto livello tecnico e professionale dei trainer che guidano gli eventi.

Domenica 19 settembre, sarà una data che rappresenterà un segnale di ripartenza che coinvolgerà tutta Italia, grazie alle tappe realizzate a Latina, Roma, Gubbio, Palmi e Torino. Appuntamento fissato a partire dalle ore 19 fino alle ore 22 a Piazza del Popolo a Latina. L’evento vedrà il passaggio di massimo 200 partecipanti per le strade della Città di Latina, i quali saranno impegnati in attività motorie in 4 stazioni fitness, accompagnati da un team di personal trainer che li seguiranno durante il silent training e che illustreranno loro le bellezze pontine, raccontando la storia degli edifici simbolo della città.

L’evento Street Workout è stato interamente dedicato a Simone Massaro, ideatore del format, prematuramente scomparso lo scorso dicembre 2020. Ed è proprio per lui questa special edition chiamata “Street Workout XTE”.

Partecipare allo Street Workout è facile, basterà iscriversi sul portale www.streetworkoutitalia.fit, oppure contattare il 3387562946. Al costo di 15€ saranno consegnate ad ogni partecipante maglia evento e cuffiette, in omaggio la spilletta ricordo dell’evento. PARTE DEL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO ALL’AIRC

