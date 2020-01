Striscia la notizia contro la mattanza dei daini. Jimmy Ghione è andato al Circeo per cercare un’alternativa alla possibilità di uccidere gli animali all’interno del Parco. Un pericolo per flora e fauna, per questo vanno ridimensionati, ma la soluzione non è stata ben accolta dagli animalisti e dall’ex sindaco di Ponza, Piero Vigorelli, che per primo ha denunciato la questione.

Ghione ha parlato con Vigorelli e con il generale Antonio Ricciardi, che ha convocato un consiglio direttivo per oggi, 22 gennaio, con all’ordine del giorno: “Attuazione del piano di gestione del daino all’interno del Parco nazionale del Circeo”. Il direttivo potrebbe decidere oggi di sospendere la fase esecutiva del Piano e pensare ad alternative e soluzioni.

Un successo per Vigorelli che oggi ringrazia Striscia: “Oltre 5 milioni di spettatori!”

“Ad appena 13 giorni dall’inizio della nostra campagna contro la decisione del Parco di uccidere 350 daini solo nel primo anno – ha continuato – la grande mobilitazione dell’opinione pubblica attraverso i social e l’eco di diverse trasmissioni televisive e della stampa scritta, ha evidentemente convinto il presidente del Parco che la situazione rischiava di far sprofondare l’Ente nel baratro dell’ignominia”.

“La cosa ci fa un enorme piacere – ha concluso l’ex sindaco di Ponza – anche se non basta per gridare alla vittoria. Seguiremo giorno per giorno la vicenda, per evitare che anneghi nell’oblio”.

