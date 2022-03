Studenti universitari nel centro storico, il “Laboratorio Sermoneta”

Altra settimana di studi universitari nel centro storico di Sermoneta, nell’ambito del “laboratorio Sermoneta”, accordo di collaborazione firmato a marzo 2021 tra l’Amministrazione comunale e il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tre. Obiettivo promuovere attività di ricerca, di studio e analisi del tessuto urbano nel centro storico di Sermoneta.

Per quasi una settimana 12 studenti del corso di laurea magistrale in Architettura/Restauro dell’università Roma Tre, accompagnati da sette docenti, sono stati a Sermoneta per studiare e acquisire nuovi rilievi di carattere costruttivo degli edifici del borgo, individuando gli ambiti di progettazione più adeguati alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, nella prospettiva di promuovere funzioni compatibili con l’ambiente costruito.

Studenti e docenti hanno alloggiato all’interno del castello Caetani, grazie alla collaborazione con la Fondazione Caetani. «Sermoneta ha dimostrato ancora una volta una grande capacità di accoglienza – spiega il professor Michele Zampilli, professore di Restauro del dipartimento di Architettura di Roma Tre –, il lavoro dei ragazzi è stato intenso ma hanno completato le schedature del borgo antico. C’è molta attenzione da parte dell’amministrazione comunale verso il nostro lavoro e colgo l’occasione per ringraziare il sindaco Giovannoli e la Fondazione Caetani per la grande ospitalità e collaborazione».

Col professor Zampilli c’erano anche i professori Andrea Filpa, urbanista; Pierfrancesco Ungari, giurista; Nicola Luigi Rizzi di Scienze delle costruzioni e i collaboratori Giulia Brunori, Piero Casacchia, Elisabetta Tortora e Giuseppe Fioravante.

Il corso di strumenti per il restauro è stato coordinato dai professor Marco Canciani, Mauro Saccone e Corrado Falcolini. Gli studenti ora lavoreranno sui dati raccolti, che saranno parte integrante del lavoro di ricerca necessario al loro percorso di studi e che si tradurrà nei prossimi mesi in una mostra, la seconda da quando è partito il “laboratorio Sermoneta”. A giugno Sermoneta ospiterà il laboratorio di restauro urbano con gli studenti e docenti dell’università di Monaco di Baviera.

«Sermoneta è diventata laboratorio di architettura a cielo aperto – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – . I lavori degli studenti saranno strumenti importantissimi per futuri progetti di restauro e la valorizzazione del nostro patrimonio urbano, un’esperienza che rappresenta quindi un’opportunità di incontro e scambio sia per gli studenti, che per la stessa amministrazione».