Latina Basket senza freni, quinta vittoria consecutiva per la Benacquista

Benacquista Assicurazioni Latina Basket in stato di grazia. Altra esaltante prova del quintetto di Gamezi, che conquista la quinta vittoria di fila superando in trasferta la Ristopro Fabriano, ultima nel Girone Rosso. Punteggio finale di 79-87.

Con questo successo la Benacquista raggiunge quota 22 punti e il nono posto in classifica, numeri importati per l’obiettivo salvezza. Prossimo match casalingo sabato 2 aprile, alle 18.30, con la Stella Azzurra Roma penultima in classifica.

Il match

Una partenza stentata per i nerazzurri, che nella prima parte di gara hanno faticato a trovare la giusta sinergia di gioco, complice un avversario che, nonostante occupi l’ultimo posto in classifica, ha dimostrato di voler continuare a giocare, e combattere, fino all’ultimo.

Gli uomini di Coach Gramenzi sono stati bravi a trovare, con lo scorrere dei minuti, la giusta concentrazione, necessaria per poter portare a casa ulteriori due punti, che in questo momento del campionato per la Benacquista sono preziosi.

Quattro gli uomini in doppia cifra per il club latinense: Jackson e Fall sugli scudi con 18 punti ognuno, (per Aka anche 14 rimbalzi conquistati che valgono la doppia-doppia di giornata) segue Radonjic con 16 e Henderson con 13.

Il tabellino

Ristopro Fabriano – Benacquista Assicurazioni Latina 79-87 (28-23, 17-27, 19-17, 15-20)

Ristopro Fabriano: Tommasini 12, Santiangeli 19, Marulli 7, Smith 13, Gulini, Thioune 13, Matrone 3, Re, Caloia n.e., Hollis 12, Onesta n.e..

Coach Ciarpella Marco. Vice Bruno Tommaso

Tiri da 2 63% (25/40), tiri da 3 17% (5/29), tiri liberi 70% (14/20)

Benacquista Assicurazioni Latina: Durante 4, Passera 2, Veronesi 7, Mouaha 3, Jackson 18, Henderson 13, Bozzetto 4, Radonjic 16, Tarozzi, Fall 18, Ambrosin 2.

Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Tiri da 2 64% (24/36), tiri da 3 32% (10/31), tiri liberi 65% (11/17)

Arbitri: Wasserman Stefano di Trieste, Tallon Umberto di Bologna, De Biase Stefano di Udine.